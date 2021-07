Xbox Series X/S, dalla fine del Live Gold all'uscita di Avowed e Fable: parla Jeff Grubb

Nel suo immancabile podcast settimanale, il giornalista e insider Jeff Grubb non si è limitato a discutere dell'annuncio di Nintendo Switch OLED ma ha fornito un suo parere sulle possibili strategie attuate dal Team Xbox nel supporto a Live Gold e nelle tempistiche di lancio delle proprie esclusive più attese.

Nella cornice del podcast Grubbsnax, il redattore di VentureBeat ha spiegato ai colleghi di Giant Bomb che, in base alle sue "gole profonde", Microsoft era e continua ad essere intenzionata a rendere gratuito Xbox Live Gold, ponendo così fine all'obbligo di abbonamento al servizio per poter fruire i contenuti multiplayer dei giochi Xbox One e Xbox Series X/S a pagamento (l'obbligo di iscrizione al Live Gold per i F2P è già caduto ad aprile).

A detta di Grubb, la conclusione dell'attuale modello di abbonamento a Xbox Live Gold si verificherà soltanto quando Microsoft si riterrà soddisfatta del numero di iscritti a Xbox Game Pass: le voci di corridoio raccolte dall'insider suggeriscono che il target fissato dalla casa di Redmond per trasformare il Live Gold in un servizio gratuito è quello dei 40 o 50 milioni di abbonati a Xbox Game Pass. Un traguardo ancora lontano, se pensiamo che ad aprile gli abbonati totali a Game Pass erano 23 milioni.

Non meno interessanti sono poi le anticipazioni di Grubb sulla scaletta dei videogiochi degli Xbox Game Studios in uscita da qui ai prossimi anni. A voler dar retta al giornalista di VentureBeat, nel 2022 il Team Xbox concentrerà la propria comunicazione su titoli come RedFall, Forza Motorsport e Starfield, mentre ci sarà da attendere fino al 2023 per assistere all'uscita su PC e console Xbox di Perfect Dark, Avowed, Fable, Contraband e i titoli attualmente in sviluppo presso The Coalition (Gears 6?) e inXile. Non è la prima volta che Grubb interviene in tal senso: anche a margine dell'E3 2021, infatti, il giornalista di VentureBeat riferì che Avowed Fable ed Hellblade 2 sarebbero usciti nel 2023.