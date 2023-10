Xbox Series X/S e grande marketing: uno spettacolare spot dalla Sphere di Las Vegas

Nelle scorse ore Microsoft ha utilizzato la gigantesca Sphere di Las Vegas per proiettare uno spot pubblicitario di Xbox Series X/S, forse uno dei più imponenti e coreografici mai realizzati dal colosso di Redmond per sponsorizzare le sue console di ultima generazione.

Si tratta in verità di un trailer di pochi secondi ma realizzato con grande cura: partendo dalla gigantesca X verde proiettata a tutto schermo si passano in rassegna alcune delle esclusive di punta Microsoft come Starfield e Forza Motorsport, oltre ad alcuni giochi di terze parti molto celebri quali Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, per poi concludere con un veloce focus sulle sue piattaforme. Sicuramente una simile campagna marketing non sarà costata poco all'azienda americana considerate poi le enormi dimensioni della Sphere, ma Microsoft non ha badato a spese e, senza dubbio, una simile iniziativa è destinata a far parlare di sé.

Lo spot arriva in un momento di grazia per la compagnia: negli scorsi giorni Microsoft ha ufficialmente comprato Activision e si prepara così a gettare le basi per un futuro ancora più importante grazie all'ingresso in scuderia Xbox Game Studios dell'azienda guidata da Bobby Kotick.

Quanto mostrato a LAs Vegas fa seguito ad un altro apprezzato trailer promozionale: non perdetevi lo spot Svegliati e Sogna di Xbox Series X/S, che mette in risalto tutto il mondo Xbox in generale.