Xbox Series X/S: Microsoft aggiorna decine di giochi con FPS Boost!

Come preannunciato nei giorni scorsi dal giornalista Tom Warren, i progettisti del Team Xbox di Microsoft si premurano di iniziare la settimana "mettendo il turbo" a decine di giochi retrocompatibili con l'ultimo aggiornamento del sistema sistema FPS Boost su Xbox Series X e Series S.

Il nuovo update del sistema che consente di portare a 60 e 120fps il framerate dei giochi fruiti in retrocompatibilità sulla più recente famiglia di piattaforme Microsoft porta a 97 il numero totale di titoli che utilizzano FPS Boost.

Tra i giochi che ricevono questo nuovo aggiornamento citiamo Alien Isolation, Mad Max, Life is Strange 1 e 2, The Evil Within 2, Metro 2033 e Last Light, Shadow of the Tomb Raider, Dying Light e Yakuza 6. Sempre grazie all'intervento della casa di Redmond, chi possiede Far Cry 4, 5, New Dawn e Primal, oppure Assassin's Creed 3 Remastered, Rogue o Ezio Collection può giocare a 60fps o raggiungere i 120fps utilizzando una TV o un monitor compatibile.



La lista completa dei giochi retrocompatibili con accesso al sistema FPS Boost di Xbox Series X/S è disponibile sulle pagine del blog di Larry "Major Nelson" Hryb. Nei giorni scorsi, Digital Foundry ha condotto dei test al riguardo e confermato la bontà di FPS Boost in titoli come Battlefield o Titanfall.