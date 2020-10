Xbox Series X e S: Microsoft annuncia la lineup di lancio completa!

La divisione Xbox di Microsoft presenta ufficialmente la lineup di lancio completa di Xbox Series X ed S, ivi compresi i giochi Xbox One multipiattaforma e first party che riceveranno un update grafico e contenutistico su nextgen tramite il supporto al sistema Smart Delivery.

La lista diramata dal colosso tecnologico di Redmond, quindi, è da considerarsi definitiva: al suo interno trovano spazio tutti i giochi nextgen, le produzioni cross-gen e i titoli Xbox Game Studios dell'attuale generazione che verranno ottimizzati per le nuove piattaforme vedrecrociate.

Tra i videogiochi squisitamente nextgen acquistabili dal 10 novembre sullo store digitale di Xbox Series X|S, si segnala la presenza del solo Bright Memory 1.0, lo sparatutto sci-fi di FYQD Studio che sfrutta la potenza delle console di ultima generazione per proporre degli effetti particellari estremamente evoluti e, soprattutto, un'illuminazione in tempo reale e dei riflessi gestiti in Ray Tracing. Series X ed S saranno poi le prime console nextgen ad accogliere Yakuza Like a Dragon, il frizzante GDR di SEGA che, pur arrivando anche su PS4, Xbox One e PC a novembre, si farà attendere fino a marzo 2021 su PS5.

In virtù della strategia crossgen di Microsoft esplicitata a più riprese da Phil Spencer e dagli altri dirigenti dell'azienda statunitense, quasi tutte le produzioni multipiattaforma e first party della lineup di lancio saranno "in continuità" con l'attuale generazione di console. È questo il caso dei kolossal a mondo aperto di Ubisoft Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, come pure dell'arcade racing in salsa rallistica DiRT 5 o di Borderlands 3. A seguire trovate la lista completa dei giochi che andranno a comporre la lineup di lancio di Xbox Series X e S:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Tutti i giochi segnalati nel sistema Smart Delivery prevedono degli update grafici e contenutistici da scaricare in via del tutto gratuita per chi li possiede nella loro versione Xbox One, diversamente da titoli come NBA 2K21, Observer System Redux o Devil May Cry 5 Special Edition che andranno acquistati nella loro versione nextgen.

Scorrendo la lista dei giochi di lancio di Xbox Series X ed S, è poi impossibile non notare le numerose produzioni degli Xbox Game Studios che riceveranno un aggiornamento gratuito per trarre vantaggio dalla potenza computazionale delle console nextgen, come Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4, Gears Tactics, Grounded e Gears 5. A questi, si aggiungono poi gli innumerevoli giochi accessibili tramite la retrocompatibilità evoluta di Xbox Series X|S, con benefici che comprendono l'Auto HDR, l'aumento del framerate e della risoluzione per titoli selezionati e l'abbattimento nei tempi di caricamento.

Ed è soltanto l'inizio: già nella fase immediatamente successiva all'uscita di Xbox Series X|S, sulla nuova famiglia di console Microsoft sarà possibile giocare a Cyberpunk 2077 e a tantissimi altri videogiochi. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della lineup di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.