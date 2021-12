Xbox Series X/S: Microsoft apre le porte a nuove candidature per il programma Xbox Insider

Microsoft si prepara ad allargare la platea di tester per le proprie console aprendo una nuova candidatura per gli anelli più alti del programma Xbox Insider che includono le funzionalità più avanzate in sviluppo.

Il colosso di Redmond ha infatti dato il via alle nuove candidature per gli anelli Alpha e Alpha Skip-Ahead del programma per tester Xbox Insider: accedendo all'apposita app Xbox Insider Hub direttamente da console (o da PC), gli utenti possono infatti candidarsi compilando un semplice questionario ed indicando l'anello di preferenza. "Se verrai selezionato per partecipare, riceverai un avviso sulla tua console" ha affermato Austin Olney, Program Manager di Xbox. "I posti disponibili sono limitati e completare la richiesta non garantisce l'invito. Potreste anche essere selezionati per un anello diverso da quello indicato" ha poi concluso.

L'accesso agli anelli più alti del programma Xbox Insider consentono agli utenti di sperimentare le funzionalità più avanzate in sviluppo, con settimane e a volte mesi d'anticipo rispetto alle normali pubblicazioni. Ovviamente più sale il livello d'iscrizione e più aumentano i rischi di imbattersi in bug e malfunzionamenti, alle volte anche durante le sessioni di gioco.

