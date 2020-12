Xbox Series X/S e Microsoft: l'esilarante spot natalizio 'scodinzola' con Halo e Minecraft

In vista delle vacanze natalizie, l'intera famiglia di Microsoft augura buone feste a tutti gli utenti PC Windows e Xbox confezionando un esilarante spot pieno di citazioni videoludiche... e di cani!

Il Microsoft Holiday Commercial 2020 si intitola infatti "Trova la tua Gioia: A Dog's Dream" e narra, appunto, il viaggio intrapreso dal cane Rufus nei suoi sogni a tema Xbox e Windows. Nel messaggio che accompagna il video, la casa di Redmond ricorda come "le vacanze di fine anno saranno molto diverse questa volta, ma ciò non significa che non possiamo connetterci e provare un po' di gioia festeggiando insieme".

Lo spot Microsoft racconta così la storia di Rufus, un cane che, pur non potendo essere fisicamente vicino al proprio migliore amico, sfrutta il tempo che ha a disposizione nel sonno per raggiungere l'amico nei suoi sogni e aiutarlo a fronteggiare le minacce che inconbono nei suoi videogiochi preferiti.

L'epica avventura intrapresa da Rufus lo porta così a tuffarsi negli universi di Minecraft, Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator e nella piattaforma Windows per le videoconferenze di Microsoft Teams. Non mancano così le scenette in cui Rufus ingaggia battaglie aeree insieme al suo amico in Flight Simulator, con tanto di "montagne canine" in Minecraft e di granate al plasma riportate per sbaglio a un incredulo Master Chief.