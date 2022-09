Xbox Series X/S: Microsoft potrebbe introdurre l'opzione per disattivare il Quick Resume

Sebbene il Quick Resume di Xbox Series X/S sia una delle feature delle piattaforme next-gen Microsoft più apprezzate dagli utenti, ci sono giochi che mostrano alcuni inconvenienti con questa caratteristica, in particolare se incentrati sull'online.

Nel corso del tempo, infatti, diversi giocatori hanno segnalato problematiche per il Quick Resume con titoli fortemente incentrati sul gioco in rete come Halo Infinite, FIFA e PUBG, ritrovandosi costretti a dover manualmente chiudere il gioco, togliere lo stato di sospensione della partita e riavviare da capo. Per questo motivo ad alcuni utenti non dispiacerebbe la possibilità di poter disattivare la feature automatica, così da evitare il ripetersi di situazioni simili.

A quanto pare Microsoft potrebbe prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di aggiungere tale possibilità, stando a quanto lasciato intendere da Phil Spencer. Rispondendo su Twitter ad un follower che si chiedeva per quale motivo non fosse mai stata presa in considerazione l'idea di aggiungere un'opzione per disabilitare il Quick Resume, il numero uno della divisione Xbox ha così replicato: "E' una buona richiesta, ha senso. La aggiungeremo alla lista delle cose da tenere in considerazione".

Chiaramente è ancora prematuro ipotizzare quando questo tipo di aggiornamento potrebbe arrivare, ma le parole di Spencer aprono uno spiraglio verso tale direzione e, quindi, non sono da escludere novità nel prossimo futuro. Già all'inizio del 2022 il Quick Resume di Xbox Series X/S è stato migliorato, pertanto Microsoft avrebbe ogni interesse a perfezionarlo ulteriormente.