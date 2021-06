Xbox Series X/S: Microsoft inviò a Sony il devkit prima del lancio per MLB The Show 21

La Corporate VP of Gaming Ecosystem di Microsoft, Sarah Bond, rivela dalle colonne di Axios che la casa di Redmond decise, sorprendentemente, di inviare a Sony il devkit di Xbox Series X/S prima del lancio delle console per favorire l'approdo su piattaforme verdecrociate del simulatore di baseball MLB The Show 21.

Nel raccontare questo curioso aneddoto, Bond ricorda l'impegno profuso da Microsoft e dai dirigenti del Team Xbox per fare in modo che la ludoteca di Xbox One e Series X/S potesse accogliere quanto prima un'esperienza di baseball realistica. Da qui l'idea di guardare in direzione di Sony e dell'IP di MLB The Show.

L'esponente della divisione videoludica del colosso tecnologico americano spiega infatti che "il nome di MLB The Show è sempre venuto fuori nelle nostre discussioni, amavamo quel gioco e speravamo di portarlo su Xbox, la ritenevamo un'enorme opportunità per i nostri giocatori".

Per esaudire questo sogno, Bond racconta di come Microsoft, ad un certo punto, decise di inviare un kit di sviluppo completo di Xbox Series X (e supponiamo anche Series S) per facilitare il compito degli sviluppatori di MLB The Show 21 e favornirne l'ingresso nel catalogo delle console Xbox. In questo modo, ricorda Sarah Bond, Microsoft scelse di correre il rischio di rivelare alla concorrenza i segreti dell'hardware di Xbox Series X (non è chiaro se, al momento dell'invio del devkit, Xbox Series S fosse stata già annunciata) e di fidarsi della buona fede di Sony che, a sua volta, era impegnata nella delicata fase di pre-lancio di PlayStation 5.

La dirigente del team Xbox rimarca il concetto spiegando che "si è trattato di un vero e proprio segno di fiducia tra attori della medesima industria". La fiducia riposta in Sony con la mossa (potenzialmente rischiosa) di Microsoft ha ripagato sia in termini videoludici che di rapporti tra le due aziende, se consideriamo che il kolossal di baseball dei PlayStation Studios non ha ricevuto "soltanto" un porting Xbox, ma che MLB The Show 21 è approdato subito su Xbox Game Pass anche nella sua versione nextgen per Xbox Series X/S.