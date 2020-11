Xbox Series X/S: Microsoft non ha ancora annunciato il prezzo dei giochi first party

Il CFO di Xbox Tim Stuart è intervenuto sul palco della conferenza Jefferies Interactive Entertainment e in questa occasione è tornato a parlare del prezzo dei giochi first party di Xbox Series X/S, non ancora deciso ufficialmente da Microsoft.

Se sul fronte Sony la situazione sembra ben delineata, sul fronte Xbox le cose sono meno chiare anche perchè al lancio di Xbox Series X/S non è stato pubblicato alcun first party Microsoft che possa servire come esempio per stabilire un esempio di prezzo. A questo proposito Tim Stuart ammette che "i prezzi sono stabili da due generazioni di console e non è così folle che qualcuno stia pensando di aumentarli."

Microsoft non ha nulla da comunicare al momento e maggiori dettagli in merito verranno forniti più avanti, tuttavia il CFO della compagnia ammette come i costi di sviluppo e marketing siano sempre maggiori, un aumento potrebbe dunque essere necessario per rientrare nelle spese.

C'è da dire che nel caso di Microsoft un aumento dei prezzi dei singoli giochi potrebbe spingere ulteriormente le sottoscrizioni a Xbox Game Pass, servizio che permette di giocare a centinaia di giochi ad un prezzo contenuto e che include anche tutti i giochi first party Microsoft al day one. E voi cosa ne pensate?