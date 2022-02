Xbox Series X/S, Microsoft perfeziona il VRS: prestazioni e framerate migliorati

Microsoft ha perfezionato il suo Variable Rate Shading, tecnica che gestisce il framerate dei giochi rendendoli più stabili e performanti. Con l'arrivo del VRS 2.0, i titoli su Xbox Series X/S godranno di prestazioni migliori per esperienze di gioco ancora più coinvolgenti rispetto al passato.

La casa di Redmond ne ha parlato durante l'ultima conferenza Game stack rivolta agli sviluppatori, dove ha mostrato il VRS 2.0 in azione su giochi quali Gears 5 e Doom Eternal: dalla prova sono emerse modalità Performance migliorate del 33% in entrambi i casi, con una qualità dell'immagine che si mantiene su alti livelli anche con un'elaborazione molto più rapida del rendering delle sequenze su schermo. Tra gli altri perfezionamenti, il framerate dovrebbe arrivare ad un incremento compreso tra il 10% e il 15% per tutti i giochi, senza perdere contemporaneamente qualità sulla definizione grazie allo scaling dinamico messo in atto dal VRS 2.0.

Altro esempio ancora, basato stavolta su una scena con ciclo giorno/notte in 4K: in questo caso la velocità di calcolo ed esecuzione è aumentata addirittura del 50%. Per il momento siamo ancora nelle fasi di test, ma già adesso la nuova tecnologia promette bene e potrebbe aiutare gli sviluppatori ad implementare più facilmente effetti quali il ray tracing, il tutto riducendo tra l'altro i costi in termini economici.

In attesa quindi di vedere definitivamente implementato il VRS 2.0, Microsoft continua a migliorare le sue piattaforme: il Quick Resume su Xbox Series X/S è stato migliorato e permette adesso di bloccare due giochi anziché uno. Sembra inoltre che Microsoft voglia rimasterizzare i suoi franchise più grandi, partendo da titoli come Fallout e Gears of War.