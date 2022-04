Xbox Series X/S: Microsoft presenta gli smalti per unghie OPI della Collezione Primavera!

La Collezione Primavera di Xbox Series X/S si arricchisce di nuovi e insospettabili "accessori": la macchina promozionale di Microsoft si appresta a lanciare sul mercato degli smalti per unghie a tinte pastello.

L'insolita iniziativa a tema Xbox vede la casa di Redmond collaborare con OPI per la distribuzione internazionale, Italia compresa, di una collezione di smalti con 12 vivaci colori primaverili. Le nuance scelte da OPI spaziano dal rosa pastello al corallo, per poi abbracciare le tonalità più audaci di verdi, blu e viola. Come sottolinea la stessa OPI, si tratta di una collezione completamente gender-neutral che offre a tutti l'opportunità di esprimere sé stessi attraverso la nail art.

: un rosa nudo per attivare superpoteri virtuali Achievement Unlocked : per sbloccare un mondo a misura di lilla

: viola mirtillo intenso per potenziare la nail art Trading Paint : un color albicocca per dare il giusto sprint alle giornate e tagliare il traguardo

: un rosso cremisi per portare la nail art ad un livello superiore The Pass is Always Greener : un verde pastello davanti al quale non si può restare im-Pass-ibili

: un verde salvia brillante per perdersi in una scintillante simulazione You Had Me at Halo : un azzurro galattico scintillante per ottenere punteggi stellari

: un rosa luccicante per essere sempre il vincitore Pixel Dust : un rosa malva perlato per un mondo più pixelato

: un rosa per far ruggire i motori Can't CTRL Me: un azzurro in-CNTRL-labile

Le dodici nuance della collezione primaverile OPI x Xbox saranno disponibili rispettivamente nelle formule di Nail Lacquer, Infinite Shine e Gel Color.