Xbox Series X/S e reveal di giochi: Microsoft terrà un evento a marzo, stando a Thurrott

Mentre in rete continuano a rimbalzare le ipotesi legate all'approdo di Death Stranding su sistemi Xbox dopo una live di Phil Spencer, il giornalista Paul Thurrott si dice certo del fatto che Microsoft stia pianificando per marzo un evento digitale incentrato sui videogiochi in arrivo su Xbox Series X/S.

Il fondatore dell'omonimo portale tecnologico è intervenuto sui social per riferire agli appassionati di console verdecrociate che "sembra proprio che Microsoft stia organizzando per il 23 marzo un evento con delle novità per i giochi in arrivo. A questo evento farà poi seguito un altro panel incentrato, questa volta, sulle novità per Windows, anche se in questo caso non è stata fissata alcuna data".

A voler dar retta al boss di Thurrott.com, quindi, il team Xbox starebbe approntando uno show digitale da trasmettere nella giornata di martedì 23 marzo, presumibilmente per offrire una panoramica sui videogiochi first party e multipiattaforma che arriveranno su Xbox One, Series X/S e, supponiamo, PC Windows 10 nel corso dei prossimi mesi.

Le anticipazioni di Thurrott sembrano andare nella medesima direzione indicata nei giorni scorsi dal giornalista Jeff Grubb: anche per il redattore di Venture Beat sarebbero in corso delle "grandi manovre" dalle parti di Redmond che si concretizzeranno in un evento su Xbox Series X/S e Bethesda da tenersi, appunto, nel mese di marzo per celebrare il matrimonio tra Microsoft e ZeniMax.