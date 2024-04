Xbox Series X/S: quali sono i migliori giochi Microsoft? Top 5 di sempre

Distribuita a partire dal novembre 2020, Xbox Series X/S ha ospitato numerose produzioni di gran spessore nel corso dei suoi primi anni, comprese opere targate Microsoft (più nello specifico Xbox Game Studios) che hanno fatto colpo su critica e pubblico per la qualità dei loro contenuti.

Soffermandoci unicamente sulle produzioni Microsoft/Xbox Game Studios, di seguito ecco secondo le medie su Metacritic i 5 migliori giochi disponibili su Xbox Series X/S che meritano assolutamente la vostra attenzione:

5) Hi-Fi Rush - 87

Annunciato e pubblicato nello stesso giorno, il 25 gennaio 2023, Hi-Fi Rush è stata una delle più grandi sorprese che il colosso di Redmond ha mai offerto al suo pubblico. Il frenetico Action/Rhythm Game ha fatto colpo sui fan per via del suo stile unico ed affascinante, unito ad un gameplay che si è rivelato una boccata d'aria fresca nel panorama Xbox. Non c'è che dire, Tango Gameworks ha fatto proprio centro con questo progetto.

4) Psychonauts 2 - 87

Ci sono voluti ben 16 anni, ma il seguito di Psychonauts è divenuto infine realtà nel 2021 rivelandosi anche stavolta uno dei Platform più avvincenti e geniali in circolazione. Psychonauts 2 è tra le migliori opere mai create da Tim Schafer nel corso della sua illustre carriera ed è senza dubbio tra le produzioni Microsoft di maggior spessore che si possono recuperare su Xbox Volete un Platform diverso dal solito e dalla fortissima vena creativa? Allora Psychonauts 2 ha tutto ciò che serve per soddisfare le vostre esigenze.

3) Deathloop - 89

Qui servono alcune precisazioni: quando Deathloop era nel pieno del suo sviluppo, Bethesda e di conseguenza Arkane Studios non erano ancora parte di Microsoft, con l'acquisizione avvenuta nel corso del 2020. Gli accordi presi in precedenza prevedevano l'uscita del gioco come esclusiva console temporale PlayStation 5 oltre alla versione PC, con il capo di Xbox Phil Spencer che ha rispettato i patti già stipulati. Deathloop è dunque diventato realtà su Xbox Series X/S subito dopo la scadenza degli accordi di esclusività, nel settembre del 2022. Ed anche sulla console Microsoft di attuale generazione si è rivelato eccezionale: se amate gli immersive sim, allora non può assolutamente mancare nella vostra collezione.

2) Microsoft Flight Simulator - 90

Se attendete con impazienza Microsoft Flight Simulator 2024 che non vuole essere una semplice espansione, forse è proprio perché la precedente iterazione del brand si è rivelata un prodotto formidabile. Pubblicato inizialmente su PC nel 2020, Microsoft Flight Simulator è poi sbarcato anche su Xbox Series X/S nel corso del 2021 con un porting di assoluto spessore che ha confermato anche su console tutte le grandi qualità del celebre simulatore di volo, costantemente aggiornato negli anni successivi con nuovi contenuti. Chissà quali altre sorprese riserverà il prossimo episodio.

1) Forza Horizon 5 - 92

L'ultima fatica di Playground Games si è rivelata anche la migliore fin qui pubblicata dallo studio inglese: con il suo altisonante metascore di 92 Forza Horizon 5 non è solo il miglior episodio della sua serie di appartenenza, ma si rivela anche la miglior produzione Microsoft fin qui pubblicata su Xbox Series X/S. Un risultato di tutto rispetto e meritato considerata non solo l'incredibile abbondanza di contenuti dell'ultimo Forza Horizon, ma anche la sua eccellente qualità audiovisiva e la grandissima cura risposta in gameplay e controlli. Con Playground Games attivamente al lavoro sul nuovo Fable sarà molto interessante vedere quali altri traguardi riuscirà a raggiungere la compagnia britannica.

