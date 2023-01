Xbox Series X/S: i migliori hard disk e SSD da comprare, lista aggiornata 2023

Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica del settore videoludico ha portato ad un costante aumento della dimensione media dei videogiochi, ciascuno dei quali tende ora ad occupare una maggiore percentuale della capacità complessiva delle memorie delle console, in uno spazio di archiviazione di base già ridotto e condiviso con il sistema operativo e altre funzionalità dell'OS.

Anche le console di nuova generazione di Microsoft devono fare i conti con questa situazione, e a soffrirne di più è Xbox Series S, che di base possiede solamente 512 GB di spazio di archiviazione. Per ovviare al problema della carenza di memoria, è possibile acquistare un Hard Disk o un SSD esterno per la propria Xbox Serie X o S, sul quale trasferire parte dei propri dati per praticità. Ecco quindi alcuni dei migliori dispositivi di archiviazione esterna da abbinare ad una console Xbox di nuova generazione in modo da risolvere una volta per tutte i vostri problemi di spazio. Se invece cercate un dispositivo di espansione anche per le console Sony, ecco a voi i migliori SSD da comprare per Playstation 5.

Seagate Expansion Card

Il primo SSD che vi proponiamo ha molte peculiarità, in quanto si tratta di un dispositivo pensato e sviluppato appositamente per Xbox Series X e S in collaborazione con Microsoft: esteticamente si presenta come una specie di memory card, che può quindi essere inserita ed estratta dalla console senza necessità di utilizzare cavi di collegamento. Inoltre, è l’unica espansione di memoria che permette di eseguire anche i giochi current gen installati su di essa, senza perdere i vantaggi tecnologici implementati da Xbox Series X e S. Sono disponibili diversi formati, dai 512GB ai 2TB, ma sono tutti piuttosto costosi proprio per via delle peculiarità tecnologiche del dispositivo. La versione da 1 TB costa 244.99 euro su Amazon.

Western Digital WD Black D30

Anche in questo caso, pur trattandosi di un prodotto non realizzato in collaborazione diretta con il produttore, Microsoft ha voluto certificare la qualità del dispositivo, in modo da indicare chiaramente al pubblico che si tratta di un oggetto perfettamente adatto all'uso con Xbox Series X e S. Il WD Black D30 si presenta con la forma di un classico disco di memoria esterno, piuttosto compatto e maneggevole, ed è disponibile in molti tagli differenti, a prezzi decisamente più contenuti rispetto all'espansione di Seagate.

Samsung T7 Touch

Questo prodotto è simile ad un qualunque altro dispositivo per l'espansione di memoria, e vanta un design sottile ed elegante, oltre ad una peculiarità che lo rende unico rispetto agli altri prodotti che abbiamo citato in precedenza. Sulla scocca è infatti presente un lettore biometrico di impronte digitali, grazie al quale potrete mantenere sempre al sicuro i vostri dati. Anche in questo caso il prodotto è disponibile in vari formati, tutti piuttosto costosi proprio per via della presenza del lettore biometrico. Se preferite risparmiare qualcosa senza però perdere la qualità garantita dal marchio, potete dirottare la vostra attenzione sul Samsung T7 classico: si tratta semplicemente di una versione identica del SSD in questione ma senza la presenza del lettore di impronte digitale. Costa 87.99 euro in versione da 500 GB.