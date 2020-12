Xbox Series X/S: migliorie e fix per il Quick Resume con il nuovo firmware

Microsoft ha dato inizio al rollout della versione Preview del nuovo aggiornamento al software di sistema di Xbox Series X e Series S. Il firmware promette di risolvere le più frequenti problematiche segnalate dagli utenti delle console nextgen della casa di Redmond nell'utilizzo della funzione Quick Resume.

Le note che accompagnano l'ultimo aggiornamento di sistema delle piattaforme nextgen sottolinea infatti gli sforzi profusi dagli ingegneri di Microsoft per risolvere i problemi del sistema utilizzabile su Xbox Series X e Series S per riavviare in maniera quasi istantanea gli ultimi giochi eseguiti.

Come illustrato dall'azienda americana, l'update del firmware interviene per "risolvere un problema che non permetteva al Quick Resume di funzionare correttamente in alcuni giochi". Sempre grazie all'ultimo software di sistema, gli acquirenti delle nuove piattaforme casalinghe di Microsoft non dovrebbero più riscontrare degli errori di connessione alla rete quando la console viene riaccesa o riavviata dallo standby. Anche il problema che non consentiva agli streamer di visualizzare correttamente su Twitch le trasmissioni avviate su console dovrebbe essere stato risolto in via definitiva.

L'aggiornamento è attualmente disponibile per chi ha aderito al programma Xbox Insider: per tutti gli altri, occorrerà attendere la fine dell'attuale fase Preview, con test che di solito non richiedono più di un paio di settimane per poter essere conclusi. Guardando al futuro, nei giorni scorsi il progettista Jason Ronald ha riferito l'intenzione di Microsoft di evolvere il Quick Resume di Xbox Series X/S e introdurre funzionalità aggiuntive seguendo i suggerimenti e le idee della community.