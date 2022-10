Xbox Series X/S: Modalità Silenziosa e firmware dei controller con l'Update di ottobre

Dopo aver aggiornato l'app mobile di Xbox con le clip editabili, Microsoft ci informa di aver avviato il rollout dell'Update di ottobre per Xbox Series X/S e Xbox One. Andiamo allora a scoprire tutte le aggiunte e ottimizzazioni previste dal nuovo firmware delle console della casa di Redmond.

L'Update di ottobre consente a tutti i possessori di una delle console della famiglia Xbox Series X/S di alzare il volume del TV direttamente dal proprio sistema verdecrociato, purché sia connesso via HDMI.

Sempre grazie all'aggiornamento di ottobre, Microsoft intervene per introdurre una delle funzionalità più richieste dalla community, ovvero la possibilità di accendere le console Xbox in Modalità Silenziosa. Una volta installato l'Update, i giocatori sono inoltre invitati a effettuare l'aggiornamento del firmware dei controller Xbox Series X/S. L'intervento coinvolge anche i possessori dei pad ufficiali Xbox One con supporto Bluetooth, degli Xbox Elite Controller Serie 2 e degli Xbox Adaptive Controller.

Vengono infine aggiunte delle funzioni per facilitare il cambio della Xbox Home direttamente dalla console, oltre a delle modifiche nel sistema di immissione delle password e al cambio di nome per le modalità Standby e Risparmio Energetico. Trovate tutti i dettagli nell'articolo di approfondimento condiviso da Microsoft sulle pagine di Xbox Wire nel link in calce alla notizia.