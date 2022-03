Xbox Series X/S: nasce la Collezione Primavera dei controller PowerA, 8BitDo e OtterBox

Prima ancora di riprenderci dal sorprendente annuncio del bundle speciale di Xbox Series S x Sonic 2 con controller pelosi, la casa di Redmond solletica la nostra curiosità presentando la Collezione Primavera dei pad 'Designed for Xbox' realizzati in collaborazione con PowerA, OtterBox ed 8BitDo.

La nuova iniziativa promossa dal team Designed for Xbox coinvolge i partner commerciali di Microsoft per sposare le tonalità pastello della visione promossa da Redmond di una "linea di prodotti che incarni la giocosità e la fantasia portate dalla Primavera". La nuova selezione di accessori gaming per Xbox Series X/S parte dagli Enhanced Wired Controllers di PowerA, dei pad cablati con design ergonomico, ghiere anti-schivolo zigrinate sul contorno degli analogici e due pulsanti completamente mappabili sul retro. I controller PowerA della Collezione Primavera di Xbox Series X/S saranno proposti nelle versioni Lavender Swirl, Cotton Candy Blue, Pink Lemonade, Purple Camo e Pastel Dream.

Anche le fucine creative di OtterBox partecipano all'iniziativa lanciata da Microsoft con gli Shell Grip speciali per i controller di Xbox Series X/S: si tratta di impugnature in gomma da utilizzare in sostituzione delle corrispondenti parti della scocca in plastica. Le impugnature di OtterBox hanno la doppia funzione di migliorare il grip e le funzioni antiscivolo da un lato e, dall'altro, ridurre le probabilità di danno ai controller dopo una caduta accidentale grazie alle 'mascherine morbide' che avvolgono e proteggono la scocca del pad.

Chiude la collezione Primavera della famiglia Xbox Series X/S l'Ultimate Wired Controller di 8BitDo, azienda leader nel settore delle periferiche videoludiche per PC e console: si tratta di un pad cablato che vanta una completa personalizzazione nella mappatura dei pulsanti, la compatibilità con un'ampia famiglia di dispositivi (Xbox One e Series X/S, PC Windows, Android e iOS), un'opzione per regolare la sensibilità degli stick analogici e dei trigger, la creazione di profili unici e l'accesso a due tasti supplementari sul retro, anch'essi rimappabili.