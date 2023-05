Xbox Series X e S 'non perdono smalto': OPI svela il controller Sunkisses Vibes

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova Dashboard 2023 di Xbox Series X|S assistiamo all'inattesa partnership tra Microsoft e OPI, noto brand di smalti, per la realizzazione del controller Xbox Sunkisses Vibes, "il primo hardware Xbox ispirato alla bellezza".

Il Wireless Controller di Xbox realizzato in collaborazione con OPI veste i caldi colori tipici dell'estate e presenta una scocca con quattro splendide tonalità, ciascuna ispirata alla linea di smalti Summer Make the Rules di OPI.

Le tonalità calde e cangianti della scocca in plastica vengono riprese dal layout di pulsanti, trigger, analogici e tasti funzione, creando un 'mix cromatico' davvero inconfondibile che ben si sposa con la nuova linea di smalti estivi firmata OPI.

Il nuovo controller Sunkisses Vibes per Xbox Series X|S è disponibile in preordine su Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sul controller ecologico Remix di Xbox Series X|S senza batterie usa e getta, un pad realizzato con materiali riciclati dai controller rimanenti di Xbox One e caratterizzato da marcature, texture e sfumature diverse per ciascun modello, proprio in funzione del processo produttivo adottato da Microsoft utilizzando i materiali dei passati controller verdecrociati.