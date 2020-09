Xbox Series X/S: non solo streaming nella nuova app Android, ecco tutte le novità

Microsoft ha svelato nel corso del pomeriggio la sua nuova applicazione Xbox, disponibile al momento solo sul Google Play Store e ricca di novità che vanno ben oltre il comparto social.

Il colosso di Redmond ha infatti riscritto da zero la sua app per implementare al suo interno una miriade di funzionalità, tra le quali troviamo anche la possibilità di giocare in streaming qualsiasi titolo presente nella libreria di Xbox Game Pass purché si disponga di un abbonamento di tipo Ultimate, che presto verrà rinominata in Xbox Remote Play. Parte dell'app permetterà invece di gestire i contenuti creati tramite la pressione del tasto Share su Xbox Series X e S, così da condividere in maniera agile qualsiasi tipo di screenshot o clip con i propri amici o con l'intera community. Sempre attraverso l'app sarà possibile visualizzare i profili degli altri utenti, gestire le notifiche e persino partecipare alle party chat con gli amici attivi su PC o console. La sezione dedicata ai giochi permetterà invece di avviare da remoto l'installazione di giochi e programmi sulla propria console, funzione già disponibile nella vecchia versione dell'applicazione e perfettamente funzionante sia con i titoli della propria libreria che con quelli di Xbox Game Pass.

Nel caso in cui foste interessati a scaricare l'applicazione, attualmente in versione beta, ecco il link al download:

Vi ricordiamo che i preorder di Xbox Series X e Series S apriranno domattina alle ore 9:00 presso i principali rivenditori fisici e online.