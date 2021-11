Xbox Series X/S, nuove IP e Game Pass: i segreti del 'Piano Horizon' svelati da Spencer

Non pago della sorpresa offerta dalla conferma dell'esclusiva Xbox di The Elder Scrolls 6, Phil Spencer ha colto l'occasione datagli dall'intervista a GQ per svelare il "Piano Horizon", ovvero il sistema adottato da Microsoft per sviluppare tutti i giochi, l'hardware più innovativo e i servizi dell'ecosistema Xbox.

Dalle parole del massimo esponente della divisione Xbox apprendiamo che la casa di Redmond progetta la realizzazione dei propri titoli, delle console e delle funzionalità videoludiche più dirimenti attraverso un'accurata pianificazione che si incardina su tre livelli dal nome in codice, appunto, di "Piano Horizon".

Il Piano Horizon 1, riferisce Spencer, annovera tutti quei progetti dalla pubblicazione imminente o che, comunque, sono in procinto di essere lanciati. Nel Piano Horizon 2 rientrano invece tutti quei videogiochi, servizi, hardware e accessori da lanciare entro tre anni. Tutti i progetti videoludici che potrebbero non vedere la luce prima di 5 anni finiscono invece nel Piano Horizon 3: a detta di Spencer, in questo ultimo piano rientrano tutti i progetti più sperimentali e "le scommesse che probabilmente non funzioneranno", pur essendo vitali per alimentare la vena creativa di sviluppatori e progettisti.

Anche Kareem Choundry è intervenuto nella discussione: il dirigente a capo della divisione Xbox Cloud Gaming spiega di guardare sempre con estremo interesse ai progetti interni di Microsoft del Piano Horizon 3. Choundry, infatti, svela che funzionalità come Xbox Game Pass e xCloud derivano proprio dalle idee originali e le "scommesse" del Piano Horizon 3.

Anche la retrocompatibilità rientrava in questa speciale categoria di progetti, come ammette Choundry ricordando che "dopo il lancio di Xbox One, andai da Phil e gli dissi che era triste non poter giocare ai vecchi titoli sulla nuova console. Così gli chiesi di poter creare un team prendendo 30 tra i nostri talenti più intelligenti e di lavorare sulla retrocompatibilità per un anno. Solo alla fine di quell'anno avremmo fatto sapere a Phil se la cosa sarebbe funzionata o meno".