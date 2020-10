Xbox Series X/S: nuove scorte su Amazon Italia, consegna prevista al day one

Xbox Series X è tornata disponibile per il preordine su Amazon Italia insieme alla sorellina Xbox Series S, entrambe le console Microsoft possono ora essere prenotata con consegna prevista per il 10 novembre.

Prenotando ora Xbox Series X o Xbox Series S su Amazon.it vi assicurerete quindi la consegna al day one mondiale, senza ritardi di alcun tipo. Di seguito i link per l'acquisto diretto:

Xbox Series X costa 499.99 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di 299.99 euro, al momento non sono previsti bundle di alcun tipo, oltre alle console è possibile prenotare i nuovi controller Xbox nelle varianti Robot White, Carbon Black e Shock Blue, disponibili al prezzo di 59,99 euro l'uno.

Anche nel caso dei controller la consegna è prevista per il 10 novembre, affrettatevi se volete avere la certezza di ricevere tutto al day one perchè le scorte disponibili potrebbero terminare molto rapidamente. Si tratta di una delle ultime occasioni (se non l'ultima in assoluto) per preordinare le console Microsoft di nuova generazione prima del debutto ufficiale dei negozi.