Xbox Series X, scorte in Europa a sorpresa: Xbox Series S disponibile su Amazon Italia!

In attesa delle numerose esclusive Microsoft in arrivo nel 2021, molti giocatori videoludica sono ancora in attesa della possibilità di mettere le proprie mani su di una console next gen.

Sin dal debutto in occasione dello scorso autunno, infatti, le scorte di Xbox Series X e Xbox Series S disponibili sul mercato si sono rivelate insufficienti a soddisfare l'elevata domanda del pubblico. Con nuove unità immesse nei circuiti di vendita a intermittenza e con distribuzione irregolare ancora non sono riuscite ad assicurare una situazione più stabile per la next gen Microsoft. Ora, come già accaduto, giungono all'improvviso nuove segnalazioni legate a nuove disponibilità per Xbox Series X e Xbox Series S in molti Paesi europei.



In particolare, nuove unità degli hardware di nuova generazione hanno raggiunto i lidi di Amazon, con il colosso dell'e-commerce che ha accolto Xbox Series X su Amazon UK e Amazon Italia, mentre Xbox Series S è approdata su Amazon UK e Amazon Spagna. Le nuove scorte, tuttavia, sono state rapidamente esaurite ancora una volta, con - almeno nel momento in cui scriviamo - la sola Xbox Series S ancora disponibile su Amazon UK. A sorpresa, anche su Amazon Italia è apparsa Xbox Series S, di seguito il link di riferimento:

Come di consueto, il consiglio è quello di affrettarsi, non è infatti chiaro per quanto tempo sarà possibile procedere all'acquisto.