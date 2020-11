Xbox Series X e S: nuovi dettagli sul controller nextgen nel video unboxing di Microsoft

Una volta chiarite le intenzioni e le future prospettive della partnership con AMD per il supporto totale a RDNA 2 su Xbox Series X e S, Microsoft pubblica il video unboxing ufficiale dei controller che accompagneranno il lancio della nuova famiglia di console verdecrociate.

Il filmato confezionato dalla casa di Redmond segue la presentazione dei controller Xbox Carbon, Robot e Shock, dando così modo ai futuri acquirenti di Xbox Series X|S, ma anche ai giocatori PC e Xbox One, di approfondire la conoscenza delle funzionalità dei nuovi pad che arriveranno sul mercato il 10 novembre.

Dalla viva voce dei progettisti e designer di Microsoft, ci vengono ribaditi gli sforzi profusi dal colosso tecnologico americano per dare continuità al già ottimo lavoro svolto sui controller dell'attuale generazione di console Xbox. Diversamente dalla rivoluzione compiuta da Sony con il DualSense di PS5, la divisione Xbox di Microsoft ha quindi adottato un approccio decisamente più "lineare", decidendo di evolvere il form factor per migliorarne l'ergonomia e di integrarvi caratteristiche richieste dai fan come la croce direzionale ibrida (derivata dalla serie Elite), il tasto Share, l'ingresso USB-C, il software integrato nella dashboard per rimappare i tasti e il Dynamic Latency Input.

Tra i nuovi dettagli che emergono da questo video unboxing, citiamo il passaggio in cui i rappresentanti della casa di Redmond specificano di non aver voluto adottare un design diverso da quello dei pad Xbox attuali anche per una questione di accessibilità e di "competitività". Un nuovo layout di tasti o una modifica nel form factor, infatti, avrebbe comportato la "perdita della memoria muscolare" acquisita negli anni dagli appassionati.