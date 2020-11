Xbox Series X/S di nuovo disponibili per l'acquisto su Amazon con consegna in settimana

Nel giorno di uscita di Xbox Series X e Xbox Series S, Amazon Italia riceve nuove scorte, le due console Microsoft possono ora essere acquistate con consegna standard fissata per il 15 novembre e consegna rapida per il 13 novembre.

Xbox Series X costa 499.99 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di 299.99 euro, acquistando una delle due console riceverete via email un codice sconto che vi permetterà di ottenere uno sconto sull'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate o sull'acquisto di un Controller Wireless Xbox, ma solo se acquistato in abbinata. Di seguito i link diretti:

Oltre al Xbox Series X e Xbox Series S è possibile acquistare i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White (bianco), Black Carbon (Nero Carbone) e Shock Blue.

In queste ore chi ha prenotato la console su Amazon sta ricevendo la propria spedizione, chi comprerà oggi Xbox Series X/S dovrebbe invece riceverla in tempo per il fine settimana. Se siete interessati approfittatene perchè non sappiamo quante unità siano disponibili per l'acquisto e un nuovo rifornimento potrebbe non avvenire nel breve periodo una volta terminata questa nuova ondata.