Xbox Series X/S di nuovo disponibili su Amazon: affrettatevi, dureranno pochissimo!

Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon Italia nella mattina di venerdì 18 dicembre. Nel momento in cui scriviamo la console può essere acquistata con consegna rapida garantita prima di Natale.

Xbox Series X costa 499.99 euro mentre Xbox Series S, oltre alla console sono tornati disponibili anche i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White (bianco), Black Carbon (Nero Carbone) e Shock Blue. Di seguito i link diretti per l'acquisto su Amazon.it (link tracciati):

Amazon garantisce la consegna prima di Natale come detto, acquistando oggi riceverete la console al più tardi nella giornata di lunedì 21 dicembre con spedizione rapida, la spedizione standard prevede invece la consegna mercoledì 23 dicembre. Come sempre, affrettatevi perchè le console potrebbero andare sold-out molto rapidamente come già accaduto in questi casi, dunque se siete interessati non tergiversate perchè sicuramente non torneranno disponibili nuovamente prima del 2021.