Xbox Series X/S: nuovo spot con Anthony Mackie di Falcon and the Winter Soldier

Attraverso un nuovo, divertente spot pubblicitario, Xbox annuncia una collaborazione con la serie tv The Falcon and the Winter Soldier prodotta dai Marvel Studios. Protagonista del filmato nientemeno che Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson/Falcon nell'atteso sceneggiato televisivo.

"Sono stato cancellato dall'esistenza per cinque anni, non ho visto crescere i miei nipoti. Ho così tanto da recuperare", afferma Mackie all'interno di un negozio di videogiochi dedicato. L'attore si rivolge poi al negoziante: "Qui entri in gioco tu, che cosa mi sono perso?". E così il commesso indica con fierezza le nuovissime Xbox Series X e Xbox Series S per poi passare in rassegna alcuni dei giochi presenti all'interno del servizio Xbox Game Pass, sotto lo sguardo compiaciuto di Mackie. Lo spot si conclude infine con una simpatica battuta che rimanda all'imminente serie tv della Marvel, in onda sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal prossimo 19 marzo.

Per il marchio Xbox è in corso un momento d'oro: è definitiva l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft in seguito all'approvazione da parte della Commissione Europea. Ciò comporterà nel prossimo futuro un ulteriore arricchimento del servizio Game Pass con l'arrivo dei giochi Bethesda all'interno del catalogo, oltre che di nuove esclusive. A confermare quest'ultima possibilità è stato Phil Spencer commentando l'ingresso di Bethesda in Xbox: "Alcuni nuovi titoli saranno in futuro esclusivi per i giocatori Xbox e PC", ha assicurato il dirigente della divisione Xbox.