Xbox Series X e S: il nuovo tasto Share dell'Xbox Controller in azione

Mentre in rete si continua a discutere dell'acquisizione di Bethesda e ZeniMax da parte di Microsoft, la casa di Redmond ha pubblicato un nuovo video che mette in evidenza le peculiarità del nuovo tasto Share del controller Xbox, che offrirà una nuova esperienza di condivisione dei contenuti sulle console next-gen Xbox Series S e X.

Grazie al tasto Share potrete catturare immagini e video con estrema facilità: una semplice pressione genererà uno screenshot, mentre una pressione prolungata permetterà di registrare una clip. Una volta creato il contenuto di vostro interesse potrete entrare nel menu di condivisione schiacciando il tasto Xbox. A quel punto vi verrà offerto un ampio ventaglio di opportunità, e sarete liberi di condividerlo sul feed delle attività, via messaggio diretto ad un amico in lista, su Twitter e persino sul vostro cellulare, dal quale potrete salvarlo in galleria oppure smistarlo mediante le vostre app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Instagram e Facebook. Comodo, no?

Al termine del video, che potete visionare in apertura, viene inoltre specificato che la funzionalità di condivisione sopra descritta è possibile su tutte le console da Xbox One in poi, ma per utilizzare il tasto Share è ovviamente necessario il nuovo Xbox Wireless Controller. Quest'ultimo non sarà compatibile solamente con Xbox Series X e S, ma anche Xbox One, PC e a dispositivi mobili Android e iOS.