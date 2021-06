Xbox Series X/S e oltre: Microsoft sta già progettando le console del futuro!

A margine dell'importante briefing sulla strategia di Microsoft per la rivoluzione che passa dal Cloud, la CVP della divisione Gaming della casa di Redmond, Liz Hamren, ha confermato che il colosso tecnologico statunitense è già impegnato nella progettazione della generazione di console Xbox successiva a Series X/S.

Riagganciandosi al discorso di Phil Spencer e Satya Nadella sulla centralità del Game Pass e dei servizi in game streaming, Hamren ha spiegato che "il cloud è la chiave del nostro hardware e della nostra roadmap, ma nessuno dovrebbe mai pensare che per seguire questa strada stiamo rallentando lo sviluppo e la ricerca ingegneristica per le console casalinghe tradizionali. A dirla tutta, lo stiamo accelerando!".

L'alta dirigente del Team Xbox rimarca il concetto e, nel volgere lo sguardo al futuro oltre Xbox Series X e Series S, specifica come "siamo già al lavoro su nuovi hardware e su piattaforme inedite, alcune delle quali non vedranno la luce ancora per diversi anni. Ma mentre costruiamo per il futuro, siamo concentrati sull'estensione dell'esperienza Xbox a più appassionati e su più dispositivi, il nostro intento è quello di raggiungere sempre più persone. Mentre continuiamo a espanderci su PC e dispositivi mobile, la console era e rimarrà la nostra esperienza di punta. Vogliamo costruire le console più potenti e capaci del mondo, dispositivi che consentano ai nostri giocatori di divertirsi con fantastici giochi per tutti gli anni a venire, incluse soluzioni di gameplay che oggi non possiamo nemmeno immaginare".