Xbox Series X/S e One si aggiornano: la chat vocale di Discord è disponibile per tutti

Al termine del consueto giro di beta testing tramite il programma Xbox Insider, le console verdecrociate di questa e della passata generazione richievono una delle funzionalità più richieste dai giocatori: ci riferiamo ovviamente alla chat vocale di Discord su Xbox One e Xbox Series X/S, disponibile da oggi per tutti.

Il nuovo servizio viene proposto in via del tutto gratuita a tutti coloro che possiedono una console Xbox: la sua attivazione può avvenire in qualsiasi momento richiamanto l'apposita schermata disponibile nell'interfaccia di Xbox One e delle console della famiglia Xbox Series X/S.

La fruizione della chat vocale di Discord su Xbox avviene dopo aver connesso i propri account inquadrando dall'app mobile di Xbox un codice QR univoco generato sul momento. Una volta completato questo necessario passaggio, tutti i giocatori Xbox che utilizzano il noto servizio di messaggistica istantanea (qui trovate uno speciale su cos'è Discord e a cosa serve) possono avviare chat vocali con ogni utente all'interno della rete Xbox.

La nuova funzione comprende anche delle opzioni di customizzazione e accessibilità come il setting per i livelli dell'audio, una caratteristica che fa il paio con il nuovo sistema di soppressione del rumore di Xbox Series X/S disponibile da qualche giorno tramite un aggiornamento automatico del software di sistema.