Xbox Series X/S si aggiornano: tante novità e migliorie con l'Update di settembre

Dopo l'arrivo della chat vocale di Discord su Xbox Series X/S e One, parte ufficialmente il rollout dell'aggiornamento di settembre. Il nuovo firmware promette di essere davvero ricco di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte per chi possiede una console Microsoft (ma non solo).

Le numerose scheda esplicative pubblicate dai curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire rendono bene l'idea delle tante novità che accompagnano questo nuovo aggiornamento. Il primo punto trattato da Microsoft è legato all'aggiunta di un'opzione per personalizzare il colore del pulsante Xbox centrale dei nuovi controller Xbox Elite Wireless Series 2 Core appena lanciati in colorazione Bianca.

Come preannunciato dalla casa di Redmond con la descrizione del sistema di installazione intelligente dei giochi su console Xbox, grazie al nuovo firmware è finalmente possibile impostare l'hard disk preferito per installare le diverse tipologie di videogiochi. In questo modo, l'utenza Xbox Series X/S può ad esempio decidere di scaricare automaticamente i giochi retrocompatibili per Xbox One o Xbox 360 su una memoria esterna e utilizzare l'hard disk interno solo ed esclusivamente per l'installazione dei titoli dell'attuale generazione.

Non meno importante della revisione del sistema di archiviazione e installazione predefinita dei giochi troviamo poi il completo rinnovamento della sezione Libreria di Xbox Series X/S e One. La nuova UI apporta delle modifiche significative nella gestione nella fruizione della Libreria dei videogiochi, rendendo più facile accedere ai titoli grazie a comode slide navigabili con i pulsanti RB ed LB per sfogliare, ad esempio, i giochi del Game Pass, della ludoteca di EA Play o dei titoli acquistati.

Contestualmente al lancio del nuovo firmware delle console Xbox, Microsoft introduce anche il supporto del sistema di soppressione del rumore nelle chat su Xbox One e su PC Windows 10/11.