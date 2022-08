Xbox Series X/S e One: grandi novità in arrivo per la dashboard, ecco quali

Diversi partecipanti al programma di beta testing di Xbox Insider stanno sperimentando le importanti novità in arrivo per la dashboard di Xbox Series X/S e One con il nuovo software di sistema delle piattaforme Microsoft.

A giudicare dalle clip che stanno rimbalzando sui social in queste ore, i progettisti della casa di Redmond sarebbero in procinto di lanciare un'interfaccia aggiornata per le console verdecrociate di questa e della passata generazione.

La nuova UI di Xbox One e della famiglia di console Xbox Series X/S riprende e riadatta l'attuale interfaccia per apportarvi delle modifiche significative nella gestione e nella fruizione della Libreria di videogiochi installati o avviati in streaming tramite Xbox Cloud Gaming.

Stando a quanto descritto dai beta tester di Xbox Insider, l'interfaccia aggiornata dei sistemi Microsoft renderà decisamente più facile accedere ai videogiochi in libreria direttamente dalla schermata iniziale. Chi vorrà richiamare il menù per sfogliare l'intero elenco dei giochi e delle app installate o avviate di recente, troverà inoltre delle comode slide navigabili con i pulsanti RB ed LB per accedere ai giochi in proprio possesso, all'elenco dei titoli Xbox Game Pass o Games With Gold e alla ludoteca virtuale di EA Play.

In attesa di scoprire la data di pubblicazione di questo aggiornamento di sistema, e di capire se ci saranno o meno ulteriori sorprese in arrivo con il nuovo firmware delle console verdecrociate, vi ricordiamo che Microsoft ha smentito l'aumento di prezzo di Xbox Series X/S, un'ipotesi ventilata dalla community alla luce del rincaro di PlayStation 5.