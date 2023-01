Xbox Series X/S e One: Microsoft rivoluziona la modalità Risparmio Energetico

Dopo aver delineato la visione del team Xbox per un futuro ecologico, Microsoft rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale dei propri prodotti e servizi videoludici (ma non solo) preannunciando l'arrivo di importanti novità per la modalità Risparmio Energetico di Xbox One e Xbox Series X/S.

Phil Spencer, boss della divisione Xbox di Microsoft, riassume la strategia della casa di Redmond sottolineando sui social come "il team Xbox riconosce che, se i videogiochi portano gioia a molti, hanno anche un impatto sul nostro ambiente. Oggi siamo orgogliosi di condividere parte del lavoro che stiamo svolgendo per offrire download e aggiornamenti di giochi che tengano conto delle emissioni di anidride carbonica".

Nell'approfondimento pubblicato su Xbox Wire, il colosso tecnologico americano spiega di voler lanciare un aggiornamento una tantum su tutte le console Xbox di questa e della passata generazione per portarle tutte alla modalità di Risparmio Energetico più efficiente. L'update in questione introdurrà anche una nuova impostazione per l'orario di attività della console, che offrirà un comodo sistema per gestire aspetti come l'accensione istantanea.

Per Blaine Hauglie del team Xbox, "questo aggiornamento una tantum delle impostazioni di alimentazione ridurrà il consumo energetico mentre la console è spenta e non influirà sulle prestazioni, sul gameplay o sulla capacità della console di ricevere aggiornamenti notturni per giochi, app o software di sistema. Le funzionalità remote continueranno ad essere disponibili mentre la console è accesa, tuttavia non sarà supportata per la riattivazione della console da spenta in modalità Risparmio Energetico".

L'attivazione di questa modalità comporta una sensibile riduzione dell'energia assorbita da Xbox Series X/S (0,5 watt da 'spenta' contro i 10-15 watt della modalità in standby). Grazie a questi interventi e all'introduzione del Risparmio Energetico su console della famiglia Xbox One, Microsoft afferma che "Xbox è ora la prima console 'consapevole del carbonio', con azioni che consentono alla console di 'svegliarsi' in un momento della giornata in cui possono utilizzare energia rinnovabile da una rete locale. Anche Windows 11 offre una funzionalità simile per la consapevolezza del carbonio, ed entrambi vi faranno risparmiare denaro e contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2".