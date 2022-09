Xbox Series X/S e One si rifanno il look: un primo sguardo alla dashboard del 2023

Le preannunciate novità per la dashboard di Xbox Series X/S e One vengono ulteriormente avvalorate dalla presentazione ufficiale dell'Xbox Home 2023, l'interfaccia che debuterrà su tutte le console verdecrociate e sull'app TV di Xbox nei prossimi mesi.

Dalle colonne di Xbox Wire, i rappresentanti della casa di Redmond si dicono consapevoli del fatto che "i giocatori trascorrono molto tempo sulla home page di Xbox, è uno spazio molto personale. Sappiamo perciò di dover ascoltare i nostri utenti e imparare costantemente dalle loro richieste, in modo tale da offrire un'esperienza ancora più fruibile, veloce e familiare".

I progettisti di Microsoft spiegano così di aver avviato una serie di esperimenti che si protrarranno nei prossimi mesi e che, una volta conclusi, si concretizzeranno con il lancio ufficiale della nuova Xbox Home nel corso del prossimo anno.

I responsabili della casa di Redmond ci informano che i primi test per la versione della nuova Xbox Home coinvolgeranno alcuni partecipanti al programma Xbox Insider nel tier Alpha Skip-Ahead, In questa sua versione preliminare, e quindi potenzialmente soggetta a modifiche anche profonde in base al feedback della community, il layout della dashboard propone una home più "affollata" di icone e cartelle, ma con la possibilità di modificarne le dimensioni per aumentare la visibilità dell'immagine in sottofondo.

Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che è iniziato il rollout dell'update di Xbox Series X/S con la soppressione del rumore e l'integrazione di funzionalità come Jump with Friends.