Xbox Series X/S, la pacchia retrogaming è finita: gli emulatori bloccano la Dev Mode

Stando a quanto sostenuto dal celebre youtuber Modern Vintage Gamer e da diversi altri utenti deol forum di GBATemp, Microsoft avrebbe inviato loro una email che preannuncia il blocco della Modalità Sviluppatori di Xbox Series X/S utilizzata per accedere agli emulatori e ad app non firmate.

A giudicare da quanto condiviso da Modern Vintage Gamer con la pubblicazione degli stralci della mail inviatagli dalla casa di Redmond, il blocco della Dev Mode di Xbox Series X/S sarebbe dovuto all'utilizzo improprio del servizio per accedere solo ed esclusivamente a funzionalità che, come gli emulatori, non rientrano nelle finalità esplicitate nel Codice di Condotta per Sviluppatori firmato all'atto di registrazione al Centro Partner Microsoft.

La disabilitazione alla modalità sviluppatori della famiglia di console Xbox Series X/S, di conseguenza, starebbe avvenendo in maniera selettiva, coinvolgendo solo coloro che decidono di servirsi della Dev Mode con l'unico scopo di installare del software che sappia emulare le piattaforme del passato attingendo alla potenza computazionale delle piattaforme Xbox.

Tali utenti, infatti, risulterebbero "inattivi" sui server del Centro Partner di Microsoft, e quindi facilmente rintracciabili dalla casa di Redmond tra chi imposta la propria console in Dev Mode senza servirsene alla stregua di un devkit per sviluppare videogiochi o condurre alcun genere di test.

Sin dal lancio, le ultime console Microsoft hanno dimostrato di essere dei veri e propri "mostri tecnologici" per patiti di retrogaming: non è caso se in molti, sfruttando proprio la Dev Mode, hanno trasformato la propria Xbox Series S in una potente macchina retrogaming capace di emulare le console del passato più popolari.