Xbox Series X ed S, parla Phil Spencer: il mercato giapponese è una priorità

Il lancio di Xbox Series X e di Xbox Series S è ormai prossimo ed avverrà in contemporanea globale con appuntamento fissato per il prossimo martedì 10 novembre.

Con l'approssimarsi della data, Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox presso Microsoft, ha avuto modo di concedere una ricca intervista alla redazione di Famitsu, noto magazine nipponico. Nel corso della chiacchierata, il dirigente verdecrociato ha voluto evidenziare la centralità del Sol Levante nella strategia Microsoft. Per dimostrarlo, diversamente da quanto avvenuto con Xbox One, Microsoft ha innanzitutto deciso di non differenziare la data di lancio della next gen, con Xbox Series X e Xbox Series S che raggiungeranno il Giappone nella medesima data in cui approderanno in Europa e Stati Uniti d'America.



Phil Spencer ha inoltre espresso soddisfazione per il rapido esaurimento delle scorte disponibili per i preorder delle nuove console in Giappone. Il dato, ha evidenziato, rappresenta infatti un inizio incoraggiante, nonostante la strategia di Xbox per la propria diffusione nel Paese si fondi su obiettivi da raggiungere nel lungo periodo. Il dirigente ha inoltre garantito l'impegno della Compagni nel garantire in futuro regolari rifornimenti degli hardware al fine di soddisfare adeguatamente la domanda.



In chiusura, per prepararvi al debutto della next gen Microsoft, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate la rassegna completa dei giochi Xbox Series X ed S disponibili al lancio.