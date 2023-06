Xbox Series X/S, le parole di Phil Spencer: 'non aspettatevi presto una nuova console'

Le ultime ore sono state dedicate, a livello di attenzione del mondo videoludico, quasi ed esclusivamente alla divisione gaming di Microsoft: dalle recenti dichiarazioni dei vertici dell'azienda, sappiamo che il futuro di Xbox è roseo e ricco di giochi first party per il 2023 e 2024, a dimostrazione di una recente spinta sull'acceleratore.

Eppure, l'interesse del pubblico non è solamente rivolta verso il lato software: per quanto riguarda l'hardware, infatti, l'annuncio della versione all black con 1TB di SSD di Xbox Series S ha riacceso la vana attesa di assistere ad un'imminente presentazione di una nuova console. Però, almeno su questo fronte, Phil Spencer ha spento le speranze degli utenti.

Nel corso di una recente intervista, infatti, il CEO di Xbox ha dichiarato che non arriveranno aggiornamenti importanti delle console nel breve termine. Ciò significa che, almeno per il 2023, non assisteremo all'ufficializzazione di nessuna nuova piattaforma per il gaming targato Microsoft: a tal proposito, Phil Spencer ha dichiarato che "Non è il feedback che stiamo ricevendo in questo momento", il che avrebbe fatto desistere l'azienda (almeno per ora, s'intende) a non sviluppare un nuovo hardware mid-gen per la fine dell'anno.

Quando arriveranno delle nuove piattaforme Xbox sul mercato? Per adesso non vi sono informazioni e/o possibili rumor sull'uscita di una revisione di Xbox Series X per il 2024; perciò, almeno per ora, non ci resta che attendere novità dalla stessa Microsoft.