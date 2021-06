Xbox Series X/S: i piani di Microsoft su versioni midgen e console del futuro

Dopo aver illustrato la visione di Microsoft tra acquisizioni e Game Pass, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, indica la strada che la casa di Redmond seguirà per tutta la durata di questa generazione di console inaugurata alla fine dello scorso anno con il lancio di Xbox Series X e Series S.

Nel corso della 500° puntata del Podcast Unlocked di IGN.com, l'alto rappresentante del Team Xbox ha riferito che "queste console rimarranno per anni sul mercato. Le abbiamo progettate avendo in mente questo preciso scopo, adoro la tecnologia e le capacità di Xbox Series X/S ed è lì che stiamo dirigendo tutti i nostri obiettivi".

"Non ci sarà niente che uscirà l'anno prossimo che ti potrà far dire 'caspita, avrei dovuto aspettare!'", spiega Spencer rivolgendosi a coloro che hanno acquistato Xbox Series X/S (o contano di farlo nei prossimi mesi) e "temono" che il proprio investimento venga in qualche modo reso vano dall'arrivo sul mercato di un nuovo modello più performante di Xbox Series S o di una revisione midgen più potente di Xbox Series X.

Sottolineato questo importante aspetto della strategia videoludica di Microsoft, il capo del Team Xbox rivela però che l'azienda tecnologica statunitense non ha mai smesso di guardare al futuro e alle innovazioni che accompagneranno il lancio della prossima generazione di console Xbox: "Vogliamo continuare a progettare hardware perché è grazie a questo genere di prodotti che si creano effettivamente delle nuove opportunità".

Nelle scorse settimane, la dirigente della casa di Redmond Liz Hamren riferì che Microsoft sta già progettando le console Xbox del futuro.