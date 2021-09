Xbox Series X/S si fanno 'portatili': Hyperkin lancia la borsa da viaggio!

Il produttore e distributore losangelino di periferiche e prodotti a tema videoludico, Hyperkin, guarda in direzione dei sempre più numerosi possessori di console nextgen e lancia ufficialmente una borsa da borsa da viaggio studiato per ospitare una Xbox Series X o Series S e relativa cavetteria.

La nuova valigia da viaggio della linea "The Rook" di Hyperkin nasce per soddisfare le esigenze di chi, nonstante le opzioni per il game streaming offerte da Microsoft con funzioni come Xbox Remote Play o Xbox Cloud Gaming per gli abbonati al Game Pass Ultimate, sente comunque l'esigenza di trasportare la propria console nextgen e non vuole ricorrere nuovamente all'imballaggio originario.

La valigia The Rook di Hyperkin , oltretutto, si caratterizza per una imbottitura di colore "verde Xbox" in schiuma protettiva, con dettagli realizzati in nylon e scomparti modulari, con tanto di tasche per ospitare la console, i cavi, i controller ed eventuali videogiochi o accessori ulteriori. Oltre alla maniglia imbottita, The Rook comprende anche una tracolla regolabile dalla lunghezza massima di 1,2 metri.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi è stata avvistata in rete una nuova espansione SSD da 500GB più economica per Xbox Series X/S.