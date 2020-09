Xbox Series X e S: le potenzialità della Scheda di Espansione illustrate da Seagate

I rappresentanti di Seagate descrivono le potenzialità della Scheda di Espansione di Xbox Series X e S, l'SSD customizzato che consentirà agli acquirenti delle console Microsoft di aumentare lo spazio di archiviazione attingendo a una tecnologia e a delle funzionalità "a prova di nextgen".

La memoria esterna realizzata da Seagate in collaborazione con la casa di Redmond andrà infatti a "dialogare" con l'SSD interno di Xbox Series X e S, interfacciandosi direttamente con la Xbox Velocity Architecture per ottenere le massime prestazioni.

In qualità di Senior Vice President di Seagate, Jeff Fochtman descrive l'impegno profuso dalla sua azienda per garantire agli acquirenti di Xbox Series X e S un'opzione ulteriore per aumentare lo spazio di archiviazione dei giochi nextgen: "Grazie a un nuovo standard di prestazioni, i giochi saranno più dinamici, visivamente sbalorditivi e coinvolgenti che mai. La tecnologia della scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X|S replica l'esperienza della memoria SSD interna della console e ne aumenta lo spazio accessibile. Siamo orgogliosi di unire le nostre forze a quelle di Xbox e non vediamo l'ora di aiutare i giocatori a vivere esperienze di gioco altamente realistiche".

Tutti i giochi riversati sulla Scheda di Espansione di Seagate da 1TB, quindi, sfrutteranno la Xbox Velocity Architecture. Chi desidera accedere in retrocompatibilità ai titoli Xbox One, Xbox 360 e della prima Xbox, ad ogni modo, potrà sempre optare per un supporto esterno "tradizionale" con supporto fino a USB 3.2 (preferibilmente SSD per ridurre i tempi di caricamento, ma sarà possibile utilizzare anche un hard disk meccanico) da collegare ad una delle porte USB 3.1 della nuova famiglia di console Xbox.

Da Seagate arriva infine la conferma che la Scheda di Espansione di Memorizzazione per Xbox Series X e Xbox Series S includerà una garanzia limitata di tre anni e sarà disponibile dal prossimo trimestre al prezzo consigliato di 259,99 euro.