Xbox Series X ed S, al via i preordini: poche scorte per GameStop USA secondo report

Giunta infine la mattinata di martedì 22 settembre, la community videoludica ha potuto approfittare dell'apertura dei preordini delle prossime console Microsoft.

Tutti i principali rivenditori hanno dato il via alle procedure, con Xbox Series X ed S preordinabili anche su Amazon Italia. Tra le catene pronte a rifornire il pubblico di hardware di nuova generazione, figura evidentemente anche GameStop, che tuttavia potrebbe star fronteggiando una carenza di scorte per quanto riguarda il mercato USA.

A riferirlo è principalmente un report diffuso da Jeff Grubb, Editor di Venture Beat. Quest'ultimo dipinge in particolare un quadro in cui le console Microsoft disponibili sarebbero presenti in numero inferiore a quelle già ridotte di PlayStation 5. Citando come fonti molteplici dipendenti GameStop, Grubb riferisce addirittura di un quantitativo di Xbox Series X e Series S pari alla metà circa rispetto a quanto accaduto con i preordini della console Sony. Dello stesso avviso anche l'insider videoludico "Wario64", che su Twitter riporta cifre più dettagliate. Secondo quest'ultimo, in particolare, ogni GameStop negli USA avrebbe a disposizione una media di 6-12 Xbox Series X e 2-4 Xbox Series S.



Al momento, non sono tuttavia disponibili commenti ufficiali in merito a tali stime, né da parte di Microsoft né di GameStop.