Xbox Series X e S: preordini riaperti in UK! Nuove scorte in arrivo anche in Italia?

Nell'impaziente attesa degli appassionati per la partenza ufficiale della nextgen, i canali social di Xbox UK informano gli utenti che sia Xbox Series X che Series S sono nuovamente prenotabili in Gran Bretagna. La notizia, ovviamente, alimenta le speranze dei fan per l'arrivo di nuove scorte anche in Italia.

La lista delle catene commerciali e dei negozi interessati da questa ulteriore infornata di console verdecrociate comprende Microsoft Store, GAME, AO.com, Curry's PC World, Tesco.com, Very.co.uk e Littlewoods, con indicazioni sulle tempistiche di spedizione che, in taluni casi, coincidono con la data di lancio ufficiale del 10 novembre.

A dispetto dei tanti store segnalati dalla divisione britannica di Microsoft, le console disponibili nei singoli negozi saranno però "in quantità limitata", di conseguenza consigliamo a chi ci legge dal Regno Unito e desidera approfittare dell'occasione di affrettarsi a prenotare Xbox Series X o Xbox Series S prima che le due macchine nextgen della casa di Redmond vadano nuovamente sold-out.

Quanto alla possibilità della riapertura dei preordini nei negozi europei e italiani, tale eventualità non sembra essere poi così remota in funzione del fatto che, solo pochi giorni fa, sono arrivate nuove scorte di Xbox Series X e S su Amazon Italia, anche qui con consegna prevista per il day one del 10 novembre sia per le console che per i relativi accessori come i controller Xbox Carbon Robot e Shock.