Xbox Series X/S si preparano al lancio in Giappone: Phil Spencer è ottimista

Il lancio di Xbox One a visto la console debuttare negli USA e in Europa nel corso del novembre 2013: diversamente, l'hardware ha compiuto il proprio primo ingresso nel Sol Levante solamente nel settembre 2014.

Questa volta andrà diversamente, con la divisione guidata da Phil Spencer determinata ad accrescere la presenza del brand in Giappone. In occasione dell'appuntamento streaming trasmesso durante il Tokyo Game Show, il dirigente ha infatti dichiarato di aver "imparato dal passato". "Quest'anno, - ha proseguito Spencer - stiamo plasmando la nostra visione globale con l'obiettivo di lanciare i nostri prodotti in Giappone con le stesse tempistiche messe in atto nel resto del mondo, inclusa la nostra nuova console, che debutterà nella stessa data prevista per il mercato globale".



Sul fronte dell'accoglienza del mondo Xbox in suolo nipponico, Phil Spencer sembra essere ottimista. Nonostante la ridotta quota di presenza commerciale conquistata nel Paese da Xbox One nel corso dell'attuale generazione, il dirigente evidenzia come al momento il Giappone rappresenti il mercato con la crescita più rapida per Xbox. Nel corso dell'estate, ad esempio, Xbox Live ha visto una crescita nel numero di utenti nipponici di circa l'80% rispetto all'anno precedente. Dopo aver lodato gli sviluppatori nipponici, Phil Spencer non ha inoltre mancato di citare l'impatto di Xbox Game Pass sull'industria giapponese del gaming. Ogni abbonato al servizio, ha infatti riferito, gioca in media un titolo made in Japan ogni mese!



A fronte del lancio simultaneo di Xbox Series X e Xbox Series S, il Giappone dovrà invece attendere per il debutto del gioco in streaming. Il servizio xCloud incluso in Xbox Game Pass Ultimate sarà infatti reso disponibile nel Paese entro la prima metà del 2021.