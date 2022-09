Xbox Series X/S, PS5 e caro bollette: i benefici della modalità Risparmio Energetico

Mentre il caro bollette continua a erodere le finanze delle famiglie europee per l'aumento incontrollato del prezzo del gas (e non solo), la redazione di The Verge provato a quantificare i risparmi garantiti dall'utilizzo delle console di ultima generazione in modalità Risparmio Energetico.

Prendendo spunto dagli interventi compiuti da Microsoft per migliorare il Risparmio Energetico di Xbox Series X/S, i giornalisti di The Verge sono partiti proprio dalle console verdecrociate per evidenziare gli indubbi benefici garantiti dall'abbandono della modalità in standby, decisamente più energivora e, quindi, suscettibile ai rincari che stanno interessando il mercato europeo per le interruzioni del flusso di gas russo come ricatto e ritorsione alle sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina.

Stando alle rilevazioni effettuate da The Verge, l'utilizzo in standby di Xbox Series X/S si traduce in un aumento quantificabile in 60 sterline all'anno, più o meno il costo mensile di un abbonamento a servizi come Netflix. Considerando il tempo irrisorio di accensione delle console Microsoft di ultima generazione, per i giornalisti di The Verge i benefici offerti dall'attivazione della modalità Risparmio Energetico superano di gran lunga i "fastidi" determinati, ad esempio, dall'impossibilità di accedervi in remoto o dal mancato avvio automatico del download degli aggiornamenti.

Sempre a detta della redazione di The Verge, su PS5 il passaggio dalla modalità in standby al Risparmio Energetico si traduce in un risparmio in bolletta meno marcato rispetto a quello di Xbox Series X, in funzione dello scarto tra i watt consumati tra le due modalità (0,5 contro 2 watt). Per i possessori di Nintendo Switch il problema non si pone, considerando che la console ibrida della casa di Kyoto consuma meno watt quando si gioca rispetto a quelli assorbiti dalla sola modalità in standby di Xbox Series X.

Qualora foste interessati, qui trovate un'analisi sui consumi di PS5 e Xbox Series X condotta dall'NRDC a inizio 2021.