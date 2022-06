Xbox Series X/S, PS5 o Switch: qual è la console più bella?

Su ResetERA è stato aperto un topic per eleggere a suon di voti la console di attuale generazione con il design più bello, una battaglia che vede coinvolti PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X/S ed i tre modelli di Nintendo Switch attualmente in commercio.

Ogni utente può esprimere fino ad un massimo di due preferenze, attualmente a trionfare è Xbox Series S con oltre 798 voti seguita da Xbox Series X con 702 preferenze. PS5 raccoglie 202 voti mentre PS5 Digital Edition sale a quota 252, le console della famiglia Nintendo invece possono contare su 76 voti per Nintendo Switch 2019, 77 voti per Nintendo Switch Lite e 410 voti per Nintendo Switch OLED.

Non è un mistero che il design di PS5 abbia diviso il pubblico sin dalla prima presentazione, con la versione Digital che viene spesso ritenuta più bilanciata nel design design, grazie all'assenza del "rigonfiamento" che nasconde il lettore Blu-Ray. Xbox Series S è invece stata lodata da più parti per il suo design minimale ed estremamente compatto, spesso preferito a quello di Xbox Series X.

Sul fronte Nintendo invece, Switch OLED è particolarmente apprezzata per il look futuristico e la combinazione cromatica di grande impatto. E secondo voi, qual è la console di attuale generazione più bella in assoluto?