Xbox Series X/S: quando arriva l'evento E3 2021? Ne parla Jeff Grubb

Fervono i preparativi delle major dell'industria videoludica per l'E3 2021 e gli show legati alla Summer Game Fest. Nel discutere dell'argomento durante il suo ultimo streaming, il giornalista e insider Jeff Grubb si è esposto per svelare quella che, a suo avviso, dovrebbe essere la data dell'evento E3 di Microsoft.

Nell'immancabile appuntamento settimanale su Twitch, il redattore di VentureBeat ha aggiornato i presenti sugli spettacoli digitali che avranno luogo di qui a breve e parlato delle strategie portate avanti dal Team Xbox in vista delle fondamentali parentesi comunicative che si apriranno nei prossimi giorni.

Secondo quanto specificato da Grubb, per quest'anno la casa di Redmond intenderebbe organizzare il proprio evento E3 2021 a tema Xbox (presumibilmente una conferenza unica di Microsoft e Bethesda) per domenica 13 giugno, un giorno prima dell'apertura ufficiale della kermesse losangelina che, lo ricordiamo, si terrà tra il 14 e 15 giugno con tante World Premiere e numerosi annunci provenienti dagli attori più importanti dell'industria dell'intrattenimento digitale (ma con la rumorosa assenza di Sony ed Electronic Arts).

Intanto, un altro insider non meno famoso di Grubb, ossia Klobrille, si è riaffacciato su Twitter per dirsi certo del fatto che Microsoft e Bethesda sveleranno 5 giochi tripla A per PC e Xbox questa estate.