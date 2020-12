Xbox Series X/S: il Quick Resume continuerà a evolversi, spiega Microsoft

Intervenuto ai microfoni di Major Nelson e del suo Xbox Podcast, il progettista di Xbox Series X e S, Jason Ronald, ha riflettuto sulle potenzialità del Quick Resume e confermato che il sistema continuerà a evolversi nel tempo per ricevere nuove ottimizzazioni e funzionalità.

Consapevole dei problemi di incompatibilità e segnalati dai primi acquirenti di Xbox Series X/S con il Quick Resume in diversi videogiochi retrocompatibili e ottimizzati per la nextgen, il progettista Microsoft ha spiegato che "non abbiamo mai smesso di lavorarci su, di recente abbiamo riattivato il Quick Resume in più di 20 giochi ottimizzati per Xbox Series X e S. Questa settimana lo abbiamo riattivato anche in Assassin's Creed Valhalla, ma stiamo continuando a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per assicurarci che questa funzione venga implementata come previsto. Lavoriamo per attivare il Quick Resume in più giochi possibile, vogliamo assicurarci di soddisfare le aspettative dei nostri utenti".



Guardando al futuro del Quick Resume e alle funzioni inedite che si potrebbero integrare già a partire dal prossimo update di sistema e per tutta la durata del ciclo di vita di Xbox Series X/S, Ronald dichiara che "stiamo ricevendo il feedback della community su come i giocatori desiderano utilizzare il Quick Resume. Al momento, molti di quei feedback riguardano la capacità di sapere in anticipo su quali giochi è abilitato il Quick Resume o sapere quali giochi hanno già un 'stato salvato' con il Quick Resume, ma ci sono anche altre idee dei giocatori che stiamo approfondendo".

A questo punto non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte della casa di Redmond. Nel frattempo, avete già visto l'esilarante spot natalizio di Microsoft con Halo, Minecraft e i cani?