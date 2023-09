Xbox Series X/S, rapporti con Square Enix e nuovi Final Fantasy: le ultime da Phil Spencer

Gli ultimi giorni sono stati alquanto critici per il mondo verde crociato della casa di Redmond: vi sono stati leak e anticipazioni colossali per Xbox, sebbene lo stesso Phil Spencer in persona abbia dichiarato che i piani dell'azienda sono cambiati. Ciò nonostante, di recente vi è stato un gran parlare circa il futuro della società.

L'avvenire di Xbox è tanto roseo quanto avvolto dal mistero, seppure gli ultimi mesi siano stati conditi da tante certezze per quanto riguarda uno dei mercati in cui il settore gaming capitanato da Phil Spencer sta cercando di consolidarsi: il Giappone. Dopo che la community Xbox ha potuto gioire con l'annuncio di Final Fantasy XIV in arrivo su console Microsoft, si è parlato nuovamente dei rapporti con Square Enix, della relazione con l'utenza giapponese e non solo.

Nel corso di una chiacchierata con i ragazzi di GAME Watch, il CEO di Xbox ha dichiarato quanto segue in risposta ad una domanda riguardante l'arrivo di ulteriori progetti di Square Enix su Xbox Series X/S: "Al momento non posso citare informazioni specifiche da parte di Square Enix, ma abbiamo potuto annunciare alcune cose allo showcase, come Octopath Traveler II. A Las Vegas sono potuto salire sul palco con il CEO di Square Enix, cosa che ritengo molto importante per me e per la community Xbox". A tal proposito, Spencer ha anche esposto le sue opinioni sul rapporto con la comunità di videogiocatori giapponesi. "I fan di Xbox a Tokyo, in Giappone, sono molto impegnati e, sebbene Xbox sia una console di gioco più piccola, ho percepito che la comunità è densa e collabora bene tra loro".

Il marchio Xbox sta divenendo sempre più consolidato in Giappone, come evidenziato dalle uscite del prossimo futuro in quel di Game Pass. I lidi del servizio di gaming on demand targato Xbox accoglieranno parecchi JRPG nei mesi a venire, segnando l'approdo di tante avventure di stampo orientale per gli utenti Xbox Series X/S.