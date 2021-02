Xbox Series X/S e retrocompatibilità: Jason Ronald conferma l'arrivo di importanti novità

A ulteriore riprova della veridicità delle recenti anticipazioni dello youtuber ElAnalistaDeBits sulle novità per la retrocompatibilità di Xbox Series X/S, Jason Ronald di Microsoft ha preannunciato l'arrivo di importanti sorprese e migliorie per le funzionalità delle console next gen della casa di Redmond.

Il progettista della nuova famiglia di piattaforme casalinghe di Microsoft ha discusso dell'argomento con Larry Hryb nel corso dell'ultimo podcast tenuto dal dirigente conosciuto come Major Nelson. Per l'occasione, Ronald ha ritenuto giusto ringraziare i giocatori per i numerosi suggerimenti condivisi e, perchè no, per le critiche costruttive fatte al suo team per non aver implementato il Quick Resume in tutti i videogiochi fruibili su Xbox Series X e Series S.

A tal proposito, il progettista delle nuove ammiraglie verdecrociate specifica che il lavoro svolto dai progettisti di Microsoft per migliorare ed espandere l'ecosistema di funzioni accessibili su Series X/S non si è mai fermato e che, tra non molto, assisteremo a delle novità riguardanti la retrocompatibilità e lo stesso Quick Resume.

Rimaniamo perciò in attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond, specie in ragione di queste dichiarazioni e della recente conferma della partecipazione di Phil Spencer all'AI and Gaming Research Summit che rappresenterà, di fatto, il primo evento gaming di Microsoft nel 2021.