Xbox Series X/S e retrocompatibilità: Klobrille invita alla cautela sulle 'grandi novità'

Stando a quanto affermato di recente dall'insider Klobrille, le preannunciate novità sulla retrocompatibilità di Xbox Series X/S non saranno particolarmente interessanti, almeno non nell'immediato.

In uno scambio di battute avvenuto con i frequentatori del forum di XboxEra, il noto insider e leaker di Microsoft conferma che la casa di Redmond sta lavorando per evolvere le funzioni di retrocompatibilità di Xbox Series X/S ma, allo stesso tempo, invita alla cautela chi attende con impazienza l'annuncio di queste novità.

È lo stesso Klobrille, infatti, a spiegare come "dovete tenere sotto controllo le vostre aspettative per questo annuncio legato alla retrocompatibilità. L'annuncio ci sarà, ma si tratterà solo di un primo passo. Sarà l'inizio di un qualcosa di veramente interessante, anche se l'offerta iniziale potrebbe essere un po' deludente".

A detta dell'insider, questo annuncio dovrebbe avvenire nella giornata di domani, giovedì 18 febbraio, e riguardare quella che Klobrille suggerisce essere "l'offerta iniziale" di una funzione inedita o un servizio che Microsoft lancerà in una forma limitata per poi evolverlo e arricchirlo di contenuti. Per rimanere in tema di servizi verdecrociati, vi ricordiamo che sono stati annunciati i nuovi titoli in arrivo a febbraio su Xbox Game Pass: tra questi, è davvero impossibile non citare DiRT 5, l'arcade racing di Codemasters che ha accompagnato l'uscita di Xbox Series X/S.