Xbox Series X/S e retrocompatibilità: novità in arrivo? Diversi giochi X360 si aggiornano

Con l'attesa crescente degli appassionati per l'Xbox Xbox Anniversary Celebration, la community di ResetEra s'interroga sull'ultima tornata di aggiornamenti che sta interessando proprio in queste ore le versioni retrocompatibili di giochi Xbox 360 su Xbox Series X/S.

Come giustamente notato dai frequentatori del popolare forum videoludico, diversi videogiochi Xbox 360 stanno ricevendo un aggiornamento per le rispettive versioni eseguite in retrocompatibilità su Xbox Series X/S. L'elenco dei giochi interessati comprende grandi classici dell'offerta Bethesda come Fallout 3 e Oblivion, ma anche esclusive first party (è il caso di Fable Anniversary e Fable 3) e titoli di terze parti (come Dead Space 3 e Dragon Age Origins):

Fallout 3

Fallout New Vegas

Oblivion

Fable Anniversary

Dead Space

Dragon Age Origins

Dragon Age 2

Dead Space 3

Fable 3

Una volta installato l'update, non sembrano emergere differenze o funzionalità inedite legate alla fruizione dei titoli in questione: secondo alcuni utenti di ResetEra potrebbe trattarsi di un mero aggiornamento cumulativo delle precedenti licenze di utilizzo dei vecchi giochi X360, mentre altri ritengono che possa essere un segnale per l'arrivo di versioni ottimizzate e di migliorie per l'attuale sistema FPS Boost di Xbox Series X/S.

L'aggiornamento dei titoli X360 rientra nel novero delle sorprese previste da Microsoft per l'Xbox Anniversary Celebration? In tal caso, capiremo cosa bolle in pentola dalle parti di Redmond ammirando lo spettacolo che si terrà in streaming a partire dalle ore 19:00 italiane di lunedì 15 novembre e che, ovviamente, seguiremo in diretta per fornirvi il resoconto completo delle novità e degli eventuali annunci tra giochi, funzionalità e sorprese ulteriori per l'utenza PC, Xbox One e Series X/S.